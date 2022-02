Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentatii Federatiei Proprietarilor de Paduri si Pasuni din Romania reiau de luni actiunile de protest prin pichetarea zilnica a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), fiind nemultumiti de fondurile alocate padurilor prin Planul National Strategic, care sunt de opt ori mai mici…

- Un report record in valoare de peste 32,54 milioane de lei (peste 6,58 milioane de euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Joker, in cadrul tragerilor loto de joi, potrivit unui comunicat remis de Loteria Romana. Prețul unui bilet la Joker este de cinci lei.La categoria I a jocului…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat marți, 25 ianuarie, ca are ca obiectiv alocarea unui miliard de euro pana in anul 2024 pentru programul prin care populatia poate cumpara, cu sprijin de la stat, panouri fotovoltaice.Ministrul Mediului a precizat ca sunt bani in 2022 pentru toți…

- Un raporft al Eurostat publicat vineri, 31 decembrie, arata ca Uniunea Europeana a exportat in 2020 o cantitate de 494 de milioane de litri de vin spumant in afara blocului comunitar, o scadere de aproape 7% comparativ cu cele 528 de milioane de litri exportate in 2019.Aceasta a fost prima…

- Producatorul de software de afaceri Oracle a anuntat luni ca va cumpara Cerner, pentru 28,3 miliarde de dolari, in cea mai mare preluare efectuata vreodata de companie, obtinand acces la o multime de date de la una dintre cele mai mari firme de IT din sectorul american al sanatatii, transmite Reuters.Actionarii…

- Investitorii care au nevoie de caștiguri pe termen scurt, pot alege sa primeasca plați de dividende care ofera caștiguri instantanee și, in unele situații sau contexte economice, fara taxe.Dar ce ar presupune acest lucru pentru tine, care ai o firma si, pe langa salariul minim, iți virezi…

- Prima etapa de selectare a voucherelor in cadrul Programului Rabla pentru Electrocasnice incepe astazi, la ora 10.00, putand fi generate vouchere de 400 de lei pentru masini de spalat rufe, masini de spalat vase si frigidere/combine frigorifice/lazi frigorifice/congelatoare.Administratia Fondului…

- Primaria Municipiului Bucuresti da startul sarbatorilor de iarna vineri, 26 noiembrie, cand, in Piata Universitatii, la Targul de Craciun Bucuresti si pe bulevardele din centrul Capitalei se va aprinde, la ora 18,00, iluminatul festiv.Elementele decorative sunt montate pe bulevardele Lascar…