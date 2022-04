Cotatia aurului spot a crescut joi cu 0,4% la 1.940,95 dolari uncia pana la ora 16:22 GMT (19:22 ora Romaniei). Pe ansamblul lunii martie, pretul aurului a crescut cu aproximativ 1,7%. Contractele futures pentru aur in SUA au crescut cu 0,4%, pana la 1.946,90 dolari uncia. ”Situatia geopolitica se prelungeste de o luna si datele despre inflatie continua sa creasca. Asa ca sentimentul general pe aceasta piata in acest moment este oamenii care cauta siguranta”, a declarat Bob Haberkorn, strateg principal al pietei RJO Futures. Aurul este considerat o investitie sigura in perioadele de incertitudine…