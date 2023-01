Preţul aurului a atins marţi un nivel maxim al ultimelor şase luni, de aproape 1.850 de dolari uncia Contractele futures pentru aur din SUA au crescut cu 0,9%, la 1.842,80 dolari uncia. Preturile aurului au inregistrat o tendinta generala de crestere de la inceputul lunii noiembrie, deoarece turbulentele pietei, asteptarile crescande de recesiune si mai multe achizitii de aur efectuate de bancile centrale au sustinut cererea. In general, anticipam un 2023 favorabil preturilor, sustinute de riscurile de recesiune si de riscurile de evaluare a actiunilor pe pietele bursiere, eventualitatea ca dobanzile bancilor centrale sa atinga nivelurile maxime, combinata cu perspectiva unui dolar mai slab si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

