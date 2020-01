Unul dintre cei patru acuzați de uciderea jurnalistului slovac de investigație, Jan Kuciak, a descris în detaliu, luni, crima, în timp ce și-a recunoscut vinovația în cadrul procesului care se desfașoara la Pezinok, în apropiere de Bratislava, relateaza AFP.

&"Am batut la ușa, domnul Kuciak a deschis ușa. L-am împușcat în piept&", a spus fostul soldat profesionist Miroslav Marcek, în vârsta de 37 de ani.

&"Din pacate, am vazut ca era o alta persoana, a fugit la bucatarie și am împușcat-o acolo. Știu ca a murit instant. Când am…