- Informații șocante in cazul uciderii lui Adrian Kreiner! Presupusul criminal al afaceristului s-a casatorit cu doar o saptamana inainte de ziua in care acesta a fost ucis in propria casa. Laurențiu Lacatuș apare alaturi de soția lui și alți invitați in imaginile de la nunta.

- Informații noi despre uciderea lui Adrian Kreiner! Ceilalți doi criminali au fugit din țara, imeidat dupa ce au aflat ca omul de afaceri a murit. Intre timp, unul dintre presupușii criminali a fost prins in Dolj și dus la audieri.

- Au aparut imagini cu presupusul criminal al lui Adrian Kreiner! Barbatul a fost prins de polițiști in Dolj și a fost incatușat. Laurențiu Lacatuș urmeaza sa fie dus la audieri și sa fpe prezentat procurorilor. Iata cum a reacționat cand a fost prins de polițiști!

- Informații de ultim moment! Unul dintre presupușii criminali in cazul uciderii lui Adrian Kreiner a fost prins! Barbatul suspectat ca l-a omorat pe omul de afaceri din Sibiu a fost preluat de polițiști dintr-o comuna din Dolj.

- O femeie misterioasa a ridicat semne de intrebare in crima din Sibiu! O bruneta apare alaturi de principalul suspect de crima. Cei doi au fost filmați de camerele de supraveghere, iar aceasta informație are un impact major in ceea ce privește modul in care va decurge ancheta. Iata ce s-a vazut in imagini!

- Dupa mai multe zile de ancheta, dar și dupa audieri ce s-au facut in cazul crimei de la Sibiu, procurorii au reușit sa identifice autorii atacului crunt care a dus la decesul omului de afaceri Adrian Kreiner. Procurorii sibieni au reușit identificarea autorilor crimei din Sibiu – este vorba despre trei…

- Polițiștii continua ancheta in cazul crimei lui Adrian Kreiner. Omul de afaceri din Sibiu a fost ucis in propria casa, iar pana in acest moment, nicio persoana nu a fost arestata. Insa, oamenii legii au chemat la audieri o persoana care ar putea sa faca lumina in acest caz.

- Au aparut informații explozive in cazul lui Adrian Kreiner, omul de afaceri ucis de trei barbați in casa lui din Sibiu. S-a aflat cine ar fi aceștia și unde ar fi locuit inainte sa recurga la gestul extrem. Poliția a intrat in posesia mai multor informații.