Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat ca testele pentru Covid facute angajaților vor deveni cheltuieli deductibile de la bugetul de stat. Fostul primar al Capitalei, Gabriela Firea, a ținut sa-i reaminteasca ministrului ca Primaria București deja testeaza gratuit de șase luni.„Reglementarea…

- Testele pentru Covid facute angajaților și suportate pana acum de angajatori vor fi fi trecute la cheltuieli deductibile și transferate catre stat. Anunțul a fost facut de ministrul Finanțelor, Florin Cițu, la finalul ședinței de Guvern. „Se propune introducerea acestor cheltuieli la categoria cheltuielilor…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ca testele pentru Covid facute angajaților și suportate pana acum... The post Guvernul a decis: Toți romanii vor suporta testele pentru Covid facute de companii angajaților appeared first on Renasterea banateana .

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ca testele pentru Covid facute angajaților și suportate pana acum de angajatori vor fi fi trecute la cheltuieli deductibile și transferate catre stat. Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul ședinței…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ca testele pentru Covid facute angajaților și suportate pana acum de angajatori vor fi fi trecute la cheltuieli deductibile și transferate catre stat.Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul…

- Ministrul Finanțelor, Florin Cițu, a anunțat, joi, la finalul ședinței de Guvern, ca testele pentru COVID-19 facute angajaților și suportate pana acum de angajatori vor fi fi trecute la cheltuieli...

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca investitiile in trimestrul doi al anului au avut o contributie pozitiva la dinamica economiei, in conditiile in care economia a fost inchisa aproape suta la suta in perioada respectiva, relateaza…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, a declarat, in cadrul unei conferinte de presa sustinuta la Iasi, ca investitiile in trimestrul doi al anului au avut o contributie pozitiva la dinamica economiei, in conditiile in care economia a fost inchisa aproape suta la suta in perioada respectiva. …