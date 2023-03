Stiri pe aceeasi tema

- Caracteristile tehnice ale documentului in care s-a redactat motivarea sentinței de luni in dosarul Gabriel Oprea – Bogdan Gigina a Tribunalului București releva faptul ca documentul are ca autor pe Damian Dolache, judecator la alta instanța, el fiind ultima persoana care a salvat lucrarea. Asta inseamna…

- Gabriel Oprea a fost achitat, luni, de Tribunalul București, in procesul in care este acuzat de ucidere din culpa in legatura cu accidentul rutier din anul 2015 care a dus la decesul politistului Bogdan Gigina. Decizia este in prima instanța. Tribunalul București a decis achitarea lui Gabriel Oprea…

- Curtea de Apel Bucuresti a dispus vineri incetarea procesului penal impotriva celor doi directori de la compania Hexi Pharma, Flori Dinu si Mihai Leva, condamnati in prima instanta la cate 3 ani de inchisoare, dupa ce judecatorii au constatat ca faptele de care sunt acuzati s-au prescris. Flori Dinu,…

- Statul roman va plati, din bugetul Ministerului Justitiei, onorariile mai multor experti consultati in dosarul in care compania Hexi Pharma si doi dintre directorii acesteia au fost trimisi in judecata pentru inselaciune, fals si zadarnicirea combaterii bolilor. Un expert chimist si doua experte contabile…

- Marți, in procesul de la Curtea de Apel București, in care e judecat pentru luare de mita, Adrian Ionel, fostul sef al Unifarm, a cerut, prin avocat, ca audierea lui sa se faca in sedinta secreta, pentru „ca sa nu se publice informatii ce ar putea tulbura ordinea publica”. Acesta a facut declarații…

- Andrew Tate și Tristan Tate, arestați preventiv prin decizia Tribunalului București din 30 decembrie 2022, vor afla in „cateva zile” decizia Curții de Apel București, a declarat avocatul celor doi pentru Libertatea. Cererea a fost depusa la scurt timp dupa decizia primei instanțe, iar potrivit Codului…

- Aflat, din cate se știe, in Grecia, fostul edil general al Capitalei afla, vineri, decizia in cazul unei contestații depuse la instanța, dupa condamnarea primita in Romania. Mai exact, Curtea de Apel Bucuresti (CAB) a admis in principiu o contestatie depusa de catre Sorin Oprescu, in care acesta solicita…