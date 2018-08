Stiri pe aceeasi tema

- Astazi au loc manșele tur ale ultimelor 5 dueluri din Turul II de calificare al Ligii Campionilor. Partidele sunt liveSCORE cu VIDEO și foto pe GSP.ro. de la 20:00 » Bate Borisov (Belarus) - HJK Helsinki (Finlanda) de la 20:00 » Kukesi (Albania) - Qarabag (Azerbaidjan) de la 20:00 » Ludogoreț (Bulgaria)…

- ♦ Trans Anatolian Pipeline (TANAP), o conducta de 1.850 de kilometri care incepe la granitele de est ale Turciei si transporta gaze azere pana la granita cu Grecia a Turciei ♦ Legatura cu Italia s-ar face prin Trans Adriatic Pipeline (TAP), gazoduct inca neconstruit ♦ Rusia construieste prin Marea Neagra…

- Comisia Europeana probabil va initia, joi, o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul de legi 'Stop Soros', adoptat luna trecuta, relateaza MTI, care citeaza oficiali europeni. Intr-o prima faza, executivul comunitar va trimite autoritatilor de la Budapesta o scrisoare…

- Autoritatea Naționala Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentara (ANSVSA) a anunțat ca primit notificare în legatura cu prezența în România a produselor congelate ale firmei Greenyard, suspectate de contaminare cu Listeria monocytogenes, acestea fiind retrase din magazine. ANSVSA…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a inlocuit pe ambasadorul Frantei in Ungaria, dupa ce un document confidential, in care acesta lauda politicile premierului Viktor Orban privind imigrantii, a fost publicat presei, relateaza site-ul agentiei Reuters. Eric Fournier a fost inlocuit…

- Ministrul Energiei Anton Anton considera ca "este imperativ ca fiecare țara care va fi tranzitata de BRUA sa avanseze in paralel in ceea ce privește construcția acestui gazoduct". La randul sau, comisarul european responsabil pentru Politicie Climatice și Energie Miguel Arias Canete spera "ca problemele…

- Siguranta traficului rutier si situatia traficului la frontiera comuna romano-ungara, in special dupa modificarea Codului Frontierelor Schengen in ceea ce priveste verificarea sistematica a tuturor persoanelor in bazele de date, s-au aflat printre temele de discutie dintre ministrul de Interne, Carmen…

- Care este strategia de viitor a Ungariei? Aceasta intrebare macina opinia publica internaționala de la inceputul celui de-al patrulea mandat al premierului Viktor Orban. Șeful Guvernului pare ca se indreapta catre militarizare, arogandu-și, intre timp, mai mult control asupra serviciilor secrete din…