- La data de 3 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Iasi, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi, au efectuat o perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, intr un dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunii de inselaciune.…

- Aceeasi masura preventiva a fost dispusa de judecatori in cazul lui Mihai Naca, Ionut Sandu si Cristian Badea, in timp ce Marian Naca a fost plasat sub control judiciar. Toti sunt cercetati intr-un dosar al Parchetului de pe langa Judecatoria Iasi. Potrivit anchetatorilor, in noaptea de 29 spre 30 septembrie,…

- A fost deschis un dosar penal dupa accidentul din Capitala, unde brațul unei macarale a cazut peste o mașina și a ranit patru persoane. Verificari in acest caz fac și inspectorii de munca, precum și cei de la ICS și ISCIR, potrivit Mediafax.Vezi si: Victor Ponta, oferta pentru PNL: CONDIȚIA…

- Paul Stanescu susține ca a fost citat intr-un dosar in calitate de martor. Liderul PSD nu a vrut sa declare la ce dosar se face referire, scrie Antena3 ”E un dosar in lucru. Am dat o declarație in calitate ...

- Patru persoane banuite ca la sfarsitul lunii septembrie au incendiat gardul uneia dintre locuintele familiei Corduneanu au fost arestate preventiv pentru 30 de zile, dupa ce magistratii de la Judecatoria Iasi au admis cererea procurorilor, anunța AGERPRES.Purtatorul de cuvant al Judecatoriei…

- Patru membri ai Clanului Sportivilor din capitala au fost retinuti, in noaptea marti spre miercuri, de politistii din Iasi, fiind cercetati dupa ce, la sfarsitul lunii septembrie, liderul clanului, Eugen Preda, le-a comandat subordonatilor sai sa incendieze casa familiei Corduneanu din Iasi. Conform…

- Politistii din Voluntari au deschis, marti, dosar de cercetare penala pentru amenintare, in cazul alarmei de la sediul societatii Fan Courier, potrivit news.ro.”In cazul alarmei cu bomba la firma de curierat precizam faptul ca, politistii orasului Voluntari au intocmit un dosar penal in care…

- Comisia LIBE, “acord definitiv” cu Presedintia Consiliului UE: Laura Codruta Kovesi, primul procuror-sef european Comisia pentru Libertati Civile, Justitie si Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European a ajuns la un “acord definitiv” cu Presedintia finlandeza a Consiliului Uniunii Europene pentru…