Presiunea crește în Israel pentru un alt acord de eliberare a ostaticilor rămași Prim-ministrul Benjamin Netanyahu declara ca este deschis la noi negocieri cu Hamas, care a insistat ca va participa la discuții doar daca Israelul inceteaza atacurile asupra palestinienilor. Netanyahu a afirmat tarziu ieri ca este dispus la negocieri, in ciuda faptului ca IDF a continuat operațiunile militare pana duminica. Uciderea a trei ostatici israelieni in Gaza de catre IDF conduce la o presiune tot mai mare pentru o alta runda de negocieri intre Israel și Hamas pentru eliberarea celorlalți ostatici, in detrimentul continuarii ofensivei la scara completa in Gaza. Omorurile au alimentat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

