Miniștrii de externe ai țarilor G7 au promis ca vor consolida izolarea economica și politica a Rusiei, vor continua sa furnizeze arme Ucrainei și sa combata „razboiul graului" purtat de Moscova. Dupa ce s-au intalnit intr-un castel vechi de 400 de ani din stațiunea Weissenhaus de la Marea Baltica, inalți diplomați din Marea Britanie, Canada, […]