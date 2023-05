Președinții Egiptului și Turciei convin să îmbunătățească relațiile diplomatice Presedintele Egiptului Abdel Fattah al-Sisi si presedintele Turciei Recep Tayyip Erdogan au convenit cu privire la "inceperea imediata a imbunatatirii relatiilor diplomatice si a schimbului de ambasadori", a anuntat luni presedintia egipteana intr-un comunicat, informeaza marti Reuters, citat de Agerpres. Presedintele al-Sisi a discutat cu presedintele Erdogan intr-un apel telefonic in care l-a felicitat pentru victoria sa in alegerile prezidentiale, castigate in al doilea tur de scrutin, desfasurat duminica. CITESTE SI Romania ajuta Siria: vor fi trimise bunuri de stricta necesitate, alimente,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

