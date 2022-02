Stiri pe aceeasi tema

- „Cu toata stima și respectul fața de militarii moldoveni, puțini la numar și prost echipați, dat bine intenționați, nu ei sunt soluția securitații naționale la moldoveni. Soluția este „umbra” unui frate mai mare. Ne tot fâsâim cu „neutralitatea”. De secole…

- O femeie, clienta la McDonald’s, a fost batuta de catre agentul de securitate cu pumnii in fața și tarata pe podea. Momentul șocant a fost filmat de alți clienți și postat pe rețelele de socializare. Privitorii au amuțit de groaza cand tanara a cazut la podea intr-un McDonald’s din York. Femeia, a carui…

- Maia Sandu a respins un plan „Kozak-2” infinit mai periculos ca primul propus de partea rusa în schimbul unei reduceri modice a prețurilor la gaz. Aceasta dezvaluire a fost facuta de fostul premier Ion Sturza într-o postare plasata pe paginsa de Facebook. Dezvaluirea…

- Președinta Maia Sandu a avut astazi o discuție cu Claus Neukirch, șeful Misiunii OSCE in Republica Moldova. Interlocutorii au abordat evoluțiile mediului de securitate din spațiul estic, dar și cele din regiunea transnistreana, potrivit unui comunicat al Președinției, relateaza Noi.md cu referire la…

- Camelia Bogdan a depus intr-un proces intentat lui Gadea, Badea și Ciuvica o serie de documente confidențiale dintr-un dosar de-al sau de la CEDO. „Incalcarea obligației de confidențialitate atrage respingerea acțiunii sale de la CEDO ca fiind abuziva”, arata Grupul de Investigații Politice…

- O alerta cu bomba la Președinția Republicii Moldova a fost anunțata in dimineața zilei de marți, 7 decembrie. La momentul alertei, șefa statului, Maia Sandu, nu se afla in sediul Președinției, informeaza presa din Republica Moldova. In apropierea sediului din Chișinau al Președinției este și sediul…

- Potrivit informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica incidența cazurilor de COVID-19 este 5,33 in municipiul Brașov și 4,06 in județ. Sunt pozitive 2.638 de persoane LOCALITATEAPOPULAȚIETOTAL POZITIVIINCIDENȚA23.11.2021 – total64978626384.06SANPETRU10609706.60BRAN5330305.63MUNICIPIUL BRASOV29297215615.33HOLBAV135875.15SERCAIA2975155.04SOARS2188115.03CRISTIAN6524324.90ORAS…