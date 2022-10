Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Rusiei de suspendare a participarii la un acord privind cerealele la Marea Neagra intermediat de ONU "demonstreaza inca o data ca negocierile cu Federatia Rusa sunt o pierdere de timp", a declarat sambata un inalt oficial ucrainean, citat de Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent…

- Rusia a transmis ONU o lista cu revendicari și in cazul in care doleanțele Moscovei nu vor fi indeplinite, Federația Rusa se va retrage din acordul privind exportul de cereale din Marea Neagra, care expira in noiembrie, a declarat pentru Reuters reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Ghenadi…

- Moscova si-a exprimat la ONU preocuparile cu privire la acordul asupra exportului de cereale pe Marea Neagra si este pregatita sa renunte la reinnoirea acestui acord luna viitoare daca cererile sale nu vor fi satisfacute, a declarat joi pentru Reuters, la Geneva, ambasadorul Rusiei

- La Astana, capitala Kazahstanului, e programata joi o intrevedere intre președintele Turciei, țara NATO și președintele Rusiei. Kremlinul se asteapta ca Recep Tayyip Erdogan sa-i faca lui Vladimir Putin o propunere concreta de mediere cu privire la conflictul din Ucraina, relateaza Reuters . „Turcii…

- Șeful administrației militare regionale Mykolaiv, Vitaliy Kim, i-a avertizat pe ucraineni cu privire la pericol. El susține ca Federația Rusa pregatește noi atacuri masive cu rachete. Potrivit acestuia, Moscova retrage navele spre Marea Neagra, iar avioanele de vanatoare sunt pregatite pentru decolare…

- Prețul graului la nivel internațional a ajuns in prezenteste mai mic decat era pe 24 februarie, cand a izbucnit razboiul dintre Rusia și Ucraina. Una dintre explicații ar putea fi deblocarea tranzitului prin porturile ucrainene de la Marea Neagra. O a cincea nava cu grane a parasit deja portul ucrainean…

- Conform Bursei de Valori din Chicago, pe 2 februarie contractele futures pe grau (cele care „rezerva” achiziția produsului) erau in jur de 875 de dolari/ tona. Pe masura ce bombele rusești au inceput sa cada asupra orașelor ucrainene, indicele a crescut, semn ca piețele au avertizat imediat ca aprovizionarea…

- ”Datorita participarii dumneavoastra directe si cu medierea ONU, a fost rezolvata problema aprovizionarii cu cereale ucrainene din porturile Marii Negre. Livrarile au inceput deja. Vreau sa va multumesc pentru acest lucru si pentru faptul ca, in acelasi timp, a fost luat un pachet de decizii privind…