Preşedinţia suedeză a OSCE doreşte revenirea organizaţiei la valorile fundamentale Suedia, care va prelua de la Albania presedintia Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) la 1 ianuarie, doreste revenirea organizatiei la valorile sale fundamentale, transmite marti AFP dupa o convorbire cu sefa diplomatiei suedeze, Ann Linde. In interviul acordat agentiei, Linde arata ca OSCE trebuie sa sustina importanta securitatii europene, in contextul multiplicarii conflictelor si crizelor la periferia continentului. Sub presedintia suedeza, OSCE ar trebui totodata sa incerce in continuare sa rezolve conflictele din regiune. Din OSCE fac parte 57 de tari, inclusiv SUA,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului a Organizației pentru Securitate și Cooperare din Europa (OSCE/BIDDO) a informat Comisia Electorala Centrala despre modificarea formatului activitații de observare desfașurata in Republica Moldova din misiune de observare a alegerilor (MOA) in…

- Azerbaidjanul si Armenia au ajuns sâmbata la un acord de încetare a focului cu începere de la orele prânzului în regiunea separatista Nagorno-Karabah, prada luptelor, a anuntat diplomatia rusa dupa negocieri maraton la Moscova între sefii diplomatiilor de la Erevan…

- Ministrul suedez de externe, Ann Linde, a anuntat ca a purtat "discutii constructive separate" cu omologii sai din Armenia si Azerbaidjan pe fondul luptelor ce au loc in disputata regiune Nagorno-Karabah, in timp ce Rusia a criticat sprijinul promis de Turcia Azerbaidjanului in conflict, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a promis marti, in timpul unei intrevederi cu lidera opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, ca va ajuta la medierea crizei politice din Belarus, informeaza AFP. "Vom face tot ce putem in calitate de europeni pentru a ajuta la mediere", a declarat Macron in fata…

- Parlamentul European (PE) a adoptat joi o rezolutie prin care nu-l mai recunoaste pe Alexandr Lukasenko drept presedinte al Belarusului, calificata de Minsk drept „agresiva”, „indepartata de realitate” si „dezechilibrata”. Pe de alta parte, mai multe state membre ale Organizatiei pentru Securitate si…

- Reuniunea anuala a Organizatiei pentru Cooperare si Securitate in Europa (OSCE), prezentata drept ''cea mai mare'' conferinta europeana privind drepturile omului, a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, a anuntat vineri organizatia, relateaza AFP. "Statele participante au…

- Presedintele in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), prim-ministrul Albaniei Edi Rama, si ministrul suedez de externe, Ann Linde, a carei tara urmeaza sa preia presedintia acestei organizatii, au reiterat o propunere de mediere a presedintelui belarus, Aleksandr…

- Presedintele in exercitiu al Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), prim-ministrul Albaniei Edi Rama, si ministrul suedez de externe, Ann Linde, a carei tara urmeaza sa preia presedintia acestei organizatii, au reiterat o propunere de mediere a presedintelui belarus, Aleksandr…