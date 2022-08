Președinția găzduiește o expoziție temporară de cămăși autentice Președinția Republicii Moldova gazduiește, la acest sfirșit de vara, o expoziție temporara de camași autentice, brodate cu drag și cu migala de concetațenele noastre de peste hotare, informeaza Noi.md cu referire la bani.md. Autoarele camașilor, alaturi de grupurile de meșterițe „Maiestria” și „Șezatoare Bruxelles”, și-au propus sa promoveze in acest mod identitatea noastra naționala și patrimo Citeste articolul mai departe pe noi.md…

