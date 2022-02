Stiri pe aceeasi tema

- Lupte puternice au avut loc duminica dimineața in apropiere de capitala Ucrainei, Kiev. Trupele rusești au intrat in orașul Bucha, la nord-vest de Kiev, in dimineața zilei de duminica. Mai multe imagini au fost publicate dupa-amiaza, cu blindatele distruse de ucraineni.Potrivit avertismentului Ministerului…

- Conectivitatea internetului in Ucraina a fost afectata de invazia rusa, in special in sudul și estul țarii, unde ofensiva Rusiei a fost mai intensa. Elon Musk l-a anunțat, pe Twitter, pe vicepremierul , ministru al Digitalizarii ca grupul sau SpaceX a activat serviciul de internet. Tehnologia prin…

- Ursula von der Leyen a anunțat duminica seara ca, pentru prima data in istoria sa, Uniunea Europeana va livra arme catre Ucraina, o țara aflata sub atac. ”Facem un pas inainte in sprijinul acordat Ucrainei. Pentru prima data, UE va finanța achiziția și va livra arme și echipamente unei țari aflate sub…

- Trupele rusești au intrat sambata in Harkov, al doilea oraș ca marime al Ucrainei, iar luptele se poarta pe strada. O arata și imaginile prezentate de publicația bielorusa de opoziție NEXTA care are corespondenți in aceste zile in Ucraina. Intr-un filmuleț postat pe Twitter, apar doua persoane inarmate,…

- Orașul-port Mariupol este sub un tir puternic și au fost raportate sute de explozii, a declarat o sursa diplomatica pentru agenția de presa Reuters, relateaza BBC. Mariupol este unul dintre cele mai mari porturi ucrainene de la Marea Azov și este situat in apropiere de linia frontului dintre forțele…

- Manifestanții au fluturat steagurile Ucrainei și au scandat impotriva varsarii de sange. „Alaturi de Ucraina!”, „Terminați razboiul acum!”, „Solidari cu Ucraina!”, „Putin, jos mainile de pe Ucraina!”, sunt doar cateva dintre mesajele transmise de manifestanți. #Ukraine #UkraineRussiaConflict #StopRussianAggression…

- SUA avertizeaza ca Rusia are mobilizate suficiente forțe la granița cu Ucraina ca sa atace oricand. Secretarul Apararii și șeful Statului Major Interarme au spus ca președintele Putin are numeroase opțiuni, inclusiv cucerirea de orașe și teritorii intinse.

- Comisia Europeana (CE) a anuntat luni ca vrea sa-si consolideze sustinerea financiara a Ucrainei cu 1,2 miliarde de euro, cu scopul de a o ajuta sa faca nevoilor legate de confloictul in curs cu Rusia. Este un nou ”pachet de ajutoare de urgenta” – care este necesar sa fie validat de catre Parlamentul…