Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a demis sambata prin decret doi judecatori de la Curtea Constitutionala, informeaza dpa. Seful statului a apreciat ca presedintele instantei, Aleksandr Tupitki, si colegul acestuia Aleksandr Kasminin "ameninta independenta statului si securitatea nationala". Cei doi judecatori fusesera numiti de fostul presedinte Viktor Ianukovici in 2013. Acesta a fugit in Rusia in februarie 2014, dupa trei luni de proteste de strada care au dus la rasturnarea sa de la putere. In decret, Zelenski invoca o decizie parlamentara care considera ca mandatul lui Ianukovici…