Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Ungariei, Katalin Novak, se afla in vizita privata in Romania. Ea a postat pe pagina sa de Facebook imagini din Cheile Virghisului si de la meciul de hochei Corona Brasov - CS Miercurea Ciuc.

- Artistul german Haddaway, 50 de ani, a urmarit Festivalul de Datini și Obiceiuri de Anul Nou de la Onești, inainte de a urca pe scena, in Piața Catedralei, unde a cantat celebrul sau hit „What is Love”, relateaza portalul local UnuPeTrotuș.Haddaway a urmarit spectacolul oferit de cetele de colindatori…

- Podul din zona localitatii Podul Dambovitei, din comuna argeșeana Dambovicioara, va fi deschis pana la sfarsitul lunii noiembrie, a anuntat sambata, 18 noiembrie, directorul general al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii (CNAIR), Cristian Pistol, care a descris construcția ca fiind…

- ”Un pod spectaculos din judetul Arges este foarte aproape de deschidere! Este primul pod metalic in arc de cerc cu calea de rulare la partea superioara construit pana acum in Romania”, a scris, sambata, Cristian Pistol, pe Facebook. Directorul CNAIR anunta ca podul din zona localitatii Podul Dambovitei,…

- Romania este foarte aproape de calificarea la Euro 2024, meciul cu Israel va fi decisiv. Sambata seara, la Felcsut, Ungaria, "tricolorii" iși pot asigura biletele pentru turneul final din Germania. Israel - Romania va avea loc pe 18 noiembrie, de la ora 21:45, la Felcsut (Ungaria). Meciul va fi liveTEXT…

- Vicepresedintele AUR, deputatul Dan Tanasa, sustine ca romanii ”au avut de suferit cu UDMR la guvernare” si, daca exista un cordon sanitar cu adevarat necesar in politica romaneasca, acela ar fi „impotriva UDMR si a politicii sale de dezbinare”. „Romania ar fi mult mai sanatoasa fara UDMR! Toti romanii…

- Ianis Hagi (24 de ani) și Elena Tanase (24 de ani) au organizat astazi, la Constanța, petrecerea de logodna. Imediat dupa cel mai bun meci avut in tricoul primei reprezentative, gol, pasa de gol și penalty obținut in Romania - Andorra 4-0, Ianis Hagi s-a grabit catre Constanța. FOTO. ...

- Gazonul de pe stadionul „Szusza Ferenc”, arena din Budapesta pe care se va juca joi meciul Belarus - Romania, nu da niciun semn ca s-ar putea redresa. Gazeta a intrat in posesia unor imagini șocante, care explica felul in care suprafața de joc a ajuns in starea actuala. Belarus - Romania (runda a 7-a…