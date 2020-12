Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea in Sectia de votare nr. 429 din satul Tauni, comuna Valea Lunga, a fost suspendata duminica pentru o jumatate de ora, timp in care in interior s-a facut dezinfectia, dupa ce presedintele sectiei a fost confirmat cu COVID-19. Potrivit reprezentantilor Biroului Electoral de Circumscriptie…

- In doua secții de votare din județul Olt prezența la urne a fost de peste 100%. De asemenea, intr-o secție de votare din județul Mehedinți la ora 12 procentul de participare la vot era tot de peste 100%, potrivit site-ului Autoritații Electorale Permanente.In secția 268 amenajata in Școala Generala…

- Ziua alegerilor se desfașoara in condiții de pandemie, cu reguli stricte care trebuie respectate atat de catre votanți, cat și de cei responsabili cu scrutinul. Din pacate insa, mai mulți participanți ai unor secții de votare din Alba și București au continuat sa ocupe aceaste funcții, deși așteptau…

- Presedintele unei sectii de votare din comuna Valea Lunga, satul Tauni, a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Președintele sectiei de votare nr. 429 a primit in dupa-amiaza zilei alegerilor rezultatul testului COVID-19, care este pozitiv. Biroul Electoral Judetean face demersuri pentru inlocuirea…

- Ziarul Unirea Presedintele unei sectii de votare din județul Alba, confirmat cu COVID in ziua alegerilor Presedintele unei sectii de votare din localitatea Valea Lunga, sat Tauni, județul Alba a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus. Președintele sectiei de votare nr. 429 a primit in dupa-amiaza…

- Procesul de votare in localitatea Valea Lunga, sat Tauni, a fost intrerupt pentru jumatate de ora, in jurul orei 14.00, din cauza faptului ca președintele secției a fost confirmat pozitiv cu COVID-19. Potrivit reprezentanților BEC Alba, președintele secției de vot numarul 429 a primit rezultatul pozitiv…

- Ziarul Unirea FOCAR de COVID-19 la o firma din Ciugud: 16 angajați confirmați pozitiv cu noul coronavirus Un nou focar de coronavirus a fost depistat astazi la un operator economic din zona industriala a comunei Ciugud, dupa ce mai mulți angajați ai instituției au fost confirmați pozitiv la testul Covid.…

- Ziarul Unirea FOCAR de COVID-19 la Ziarul Unirea: 10 angajați depistați pozitiv cu noul coronavirus Zece angajați de la SC Unirea Pres, societatea care editeaza Ziarul Unirea, au fost depistați pozitiv cu Covid-19, dintre aceștia unul fiind internat in spital la Secția de Infecțioase a SJU Alba, trei…