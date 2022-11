Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a contestat joi mentinerea Rusiei in cadrul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), in cursul unei interventii prin video-conferinta in fata Adunarii Parlamentare a acestei organizatii internationale, care s-a reunit la Varsovia, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

