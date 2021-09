Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au promis miercuri Kievului ajutor militar suplimentar in conflictul cu separatistii prorusi si si-au exprimat ''angajamentul ferm'' fata de integritatea teritoriala a Ucrainei, transmite Reuters si DPA. In urma intrevederii dintre presedintele american Joe Biden si omologul…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va fi primit miercuri la Casa Alba de liderul american Joe Biden, caruia ii va cere sprijinul ferm in fata Rusiei, intr-un moment in care retragerea dezordonata din Afganistan a provocat o unda de soc in randul tarilor care, la fel ca Ucraina, au mizat totul…

- Președintele Joe Biden a primit raportul de la serviciile americane cu privire la originile coronavirusului, cerut de catre liderul de la Casa Alba la finalul lunii mai. Potrivit presei americane, concluziile raportului sunt „includente”. Rezultatul nu a fost cel așteptat din cauza lipsei de informații…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar putea sa-l demita in curind pe primarul Kievului, Vitali Kliciko, din funcția de șef al administrației de stat a Capitalei țarii vecine. Anunțul a fost facut de presa ucraineana, care il citeaza pe șeful fracțiunii ”Golos” din Rada Suprema, Iaroslav Jelezniak,…

- ”Președintele Joe Biden nu a crezut ca este inevitabil ca talibanii sa preia controlul asupra Afganistanului.El a crezut ca forțele naționale de securitate ale Afganistanului pot face un pas inainte și pot lupta, pentru ca am petrecut 20 de ani, am cheltuit zeci de miliarde de dolari pentru a le antrena,…

- Presedintele american Joe Biden intentioneaza sa reafirme sprijinul 'inflexibil' al Washigtonului fata de Kiev, prin primirea omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski la 30 august la Casa Alba, a anuntat miercuri executivul intr-un comunicat, potrivit AFP. "Aceasta vizita va fi ocazia…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, doreste un raspuns clar, "da" sau "nu", din partea presedintelui american Joe Biden cu privire la Planul de actiune in vederea aderarii tarii sale la NATO, relateaza luni Reuters, citand dintr-un interviu acordat in comun agentiilor Reuters, Associated Press…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski subliniaza luni vointa Kievului de a adera la NATO, in pofida unor reticente ale Aliantei Nord-Atlantice, care se teme de faptul ca o asemenea aderare ar intensifica tensiunile cu Moscova, relateaza AFP. ”Noi aratam in fiecare zi ca suntem pregatiti…