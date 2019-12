Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri ca intentioneaza sa ajunga la un acord cu Rusia asupra unui schimb care sa se refere la toti prizonierii ramasi, in timpul intrevederii pe care o va avea cu presedintele rus Vladimir Putin in marja summitului de saptamana viitoare de la Paris, informeaza Reuters. In cadrul unei conferinte de presa sustinute la Kiev alaturi de premierul Suediei, Stefan Lofven, aflat in vizita oficiala in Ucraina, Zelenski a mai spus ca va discuta in timpul summitului de la Paris despre organizarea de alegeri locale in regiunea Donbas din estul Ucrainei,…