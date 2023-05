Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a negat ca a incercat sa-l asasineze pe președintele Federației Ruse, Vladimir Putin in timpul unui atac cu drone care a avut loc in timpul nopții asupra reședinței sale oficiale din Moscova.

- Un incendiu masiv a izbucnit la un depozit de petrol din Crimeea dupa ce a fost lovit de doua drone ucrainene, a anunțat sambata un oficial desemnat de Rusia in aceasta zona, cel mai recent dintr-o serie de atacuri in peninsula anexata, in timp ce Rusia se pregatește pentru o contraofensiva ucraineana…

- Presedintele rus Vladimir Putin a mers pe frontul din Ucraina, in regiunile Herson și Lugansk, anexate ilegal de Rusia in urma unor referendumuri nerecunoscute internațional. Putin s-a intalnit cu comandanți militari și s-a interesat de situația de front, potrivit unui anunț al Kremlinului, care nu…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a decorat, luni, postum pe bloggerul militar Vladlen Tatarski ucis cu o zi inainte la Sankt-Petersburg intr-un atac cu bomba, caz in care Moscova a acuzat Ucraina si "agenti" ai opozantului Aleksei Navalnii, relateaza AFP. Ordinul Curajului este acordat lui Maxim Fomin…

- Rusia iși menține poziția privind depozitarea de arme nucleare tactice in țara vecina Belarus, dupa ce liderii occidentali au condamnat planurile președintelui rus Vladimir Putin, catalogandu-se drept „periculoase și iresponsabile”, relateaza CNN . „Evident, o astfel de reacție nu poate afecta planurile…

- Suntem in ziua 389 a razboiului pe scara larga inceput de Rusia in Ucraina. Presedintele rus Vladimir Putin s-a deplasat la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului. Vizita vine dupa ce sambata au aparut imagini cu liderul de la Moscova,…

- Vladimir Putin a lansat un atac de amploare pentru a liniști comunitațile pro-razboi, dar au fost „fara rezultat”, a afirmat think tank-ul american Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), citat de Sky News . Anterior, g rupul de reflecție a declarat ca grupul mercenar rus Wagner a luat probabil…

- In cadrul elitei rusești, unii incep sa se teama ca Vladimir Putin și-a angajat țara la o lunga și inutila pierdere de vieți și resurse iar razboiul din Ucraina, care a inceput in urma cu aproape un an, nu pare sa se apropie de un sfarșit. Dar, in ciuda costului atat pentru economia Rusiei, cat și pentru…