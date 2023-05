Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat ca au fost descoperite rezerve de gaze naturale evaluate la un miliard de dolari in zona muntelui Gabar din provincia Sirnak, in sud-estul tarii, au transmis Xinhua si publicatia turca Hurriyet Daily News. In decembrie, autoritatile de la Ankara…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, in campanie pentru un nou mandat, a prezentat marti manifestul partidului sau pentru alegerile prezidentiale si legislative din mai, care se anunta extrem de disputate, relateaza AFP, potrivit Agerpres.„Turcia nu are alta optiune decat sa ramana puternica…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca nu il va primi pe ambasadorul american la Ankara, Jeffrey Flake, care s-a intalnit cu liderul opozitiei turce cu doar cateva saptamani inaintea alegerilor prezidentiale, transmite luni dpa.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca nu il va primi pe ambasadorul american la Ankara, Jeffrey Flake, care s-a intalnit cu liderul opozitiei turce cu doar cateva saptamani inaintea alegerilor prezidentiale, transmite luni dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Rusia isi va consolida capacitatea militara in regiunile sale vestica si nord-vestica drept raspuns la aderarea Finlandei la NATO, asteptata pentru marti, 3 aprilie, a declarat luni ministrul de externe adjunct rus Aleksandr Grusko, citat de agentia de presa RIA Novosti, transmite Reuters . Reactia…

- Nemulțumirile legate de criticile lansate de Stockholm la adresa politicilor premierului ungar Viktor Orban sunt motivul pentru care Budapesta nu a ratificat inca aderarea Suediei la NATO, a afirmat miercuri, 29 martie, purtatorul de cuvant al guvernului Ungariei, Zoltan Kovacs, citat de Reuters . „In…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, sambata, prelungirea Acordului dintre Rusia si Ucraina, garantat de Ankara si de Natiunile Unite, privind exporturile de cereale pe Marea Neagra.

- Mii de corturi au fost ridicate in orașele care au devenit ruine dupa cutremurele care s-au declanșat dupa 6 Februarie in Turcia și Siria. Oamenii nu vor sa iși paraseasca locul unde se afla casele lor de frica hoților. Ei spun ca toate lucrurile lor de valoare inca se afla printre daramaturi."Bunurile…