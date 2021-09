Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis conduce, in perioada 21-23 septembrie 2021, delegația Romaniei la segmentul la nivel inalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizației Națiunilor Unite (ONU), care are loc la New York. Klaus Iohannis și-a susținut discursul de la tribuna Adunarii Generale…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti, la ONU, ca Turcia va ratifica luna viitoare Acordul de la Paris privind schimbarile climatice."Intentionam sa prezentam luna viitoare parlamentului pentru ratificare Acordul de la Paris (...) înaintea conferintei ONU privind…

- Presedintele Recep Tayyip Erdogan a anuntat marti, la New York, ca Turcia va ratifica luna viitoare Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, transmite AFP. "Intentionam sa prezentam luna viitoare parlamentului pentru ratificare Acordul de la Paris (...) inaintea conferintei ONU…

- Președintele tarii, Maia Sandu, va participa la Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite. Astfel, seful statului se va afla in perioada 21-22 septembrie la New York, SUA.In data de 22 septembrie, Maia Sandu va susține in plenul Adunarii Generale a ONU un discurs.

- AVERTISMENT din partea ONU: Schimbarile climatice vor avea efecte CATASTROFALE AVERTISMENT din partea ONU: Schimbarile climatice vor avea efecte CATASTROFALE Eșecul acțiunilor asupra schimbarilor climatice va avea consecințe „catastrofale” pentru lume, a avertizat liderul urmatoarelor discuții pe tema…

- Coaliția LEAF va mobiliza peste 1 miliard de dolari pentru acțiuni climatice;Ecosisteme stabile și biodiversitate ca scut impotriva schimbarilor climatice E.ON se angajeaza activ pentru protecția climei și este prima companie energetica care se alatura coaliției LEAF (Reducerea emisiilor prin accelerarea…

- Papa Francisc va participa la Conferinta ONU asupra schimbarilor climatice (COP26) preconizata pentru noiembrie, la Glasgow, daca starea de sanatate ii va permite, au anuntat luni episcopii romano-catolici din Scotia, informeaza Reuters. Participarea papei Francisc, printre alti lideri mondiali care…

- Viata pe Terra, asa cum o stim noi, va fi inevitabil transformata de schimbarile climatice atunci cand copiii nascuti in 2021 vor implini 30 de ani sau chiar mai devreme, avertizeaza un proiect de raport al specialistilor de la GIEC (Grupul interguvernamental de experti in evolutia climei, organism…