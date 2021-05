Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Tayyip Erdogan a cerut miercuri mai multor directori de companii americane mari, intre care Boeing, Amazon si Johnson & Johnson, sa isi imbunatateasca relatiile cu Turcia, in timpul unei videoconferinte in care a reluat criticile fata de decizia Casei Albe de a califica masacrul otoman…

- ”Nu vom discuta despre o noua resetare a relatiilor cu Statele Unite”, a spus purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agentia Interfax. Acesta a subliniat ca, in urma tentativelor anterioare in acest sens, țara sa nu are cele mai bune experiente.Peskov a adaugat ca ar fi gresit sa…

- Presedintele american Joe Biden va trimite cel putin 20 de milioane de vaccinuri pentru Covid-19 in strainatate, pana la sfarsitul lunii iunie, fiind pentru prima oara cand Statele Unite vor livra vaccinuri autorizate pentru utilizare pe plan intern, transmite Reuters. Masura marcheaza o schimbare…

- Peste 100 de milioane de oameni din Statele Unite s-au vaccinat impotriva coronavirusului, potrivit Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor. Acest lucru inseamna ca aproape 40% din populatia adulta s-a vaccinat, insa pentru imunizarea in masa e nevoie de atingerea unui procent de 70%. Conform…

- Presedintele american Joe Biden a avut vineri o convorbire cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat Casa Alba, in ajunul recunoasterii asteptate a genocidului armean de catre Statele Unite, relateaza AFP. Presedintele SUA si-a exprimat dorinta de a construi o ''relatie…

- Prim-ministrul japonez Yoshihide Suga urmeaza sa plece joi spre Statele Unite pentru discutii cu presedintele Joe Biden, pe fondul pandemiei de COVID-19 si a tensiunilor cu China, transmite dpa. Premierul Suga are programata vineri o intrevedere cu presedintele Joe Biden la Casa Alba, devenind astfel…

- Peste ocean se face un pas inainte spre limitarea armelor de foc. Presedintele american va anunta, astazi, mai multe masuri. Joe Biden vrea interzicerea asa-numitelor arme „fantoma„, care sunt fabricate artizanal si nu au numar de serie. Anul trecut, armele de foc au facut peste 43.000 de morti, inclusiv…

- Statele Unite vor depasi vineri, cu mai mult de o luna in avans, obiectivul stabilit de presedintele Joe Biden de 100 de milioane de injectii in primele 100 de zile ale mandatului sau, conform AFP . „In cea de-a 58-a zi a mandatului meu, vom atinge obiectivul de 100 de milioane de injectii”, a declarat…