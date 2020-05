Președintele Tanzaniei respinge testele COVID-19 după un rezultat pozitiv la o capră Testele pentru depistarea coronavirusului folosite în Tanzania au fost respinse ca fiind neconforme de catre președintele John Magufuli duminica, acesta susținând ca mostre recoltate de la o capra și un fruct pawpaw au fost testate pozitiv cu COVID-19, relateaza Reuters.



Magufuli, al carui guvern atrasese deja critici datorita secretomaniei privind situația pandemiei în țara, le mai ceruse cu alta ocazie tanzanienilor sa se roage pentru dispariția coronavirusului, spunând ca trusele de testare au &"erori tehnice&".



Testele COVID-19 au fost importate din strainatate,

Sursa articol: hotnews.ro

