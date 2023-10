Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat luni, pentru prima data, la telefon cu premierul israelian Benjamin Netanyahu despre conflictul cu Hamas si l-a informat despre discutiile purtate cu lideri regionali si cu Autoritatea Palestiniana.

- UEFA a reprogramat meciul dintre Israel și Elveția pe 15 noiembrie, cu doar 3 zile inainte de duelul israelienilor cu Romania. Joi, pe 12 octombrie, Israel ar fi trebuit sa o infrunte pe teren propriu pe Elveția, liderul grupei I din preliminariile EURO 2024. Razboiul declanșat de gruparea militara…

- Primele tancuri americane Abrams au sosit in Ucraina, a anuntat luni presedintele Volodimir Zelenski, salutand o "veste buna", relateaza AFP. Tancurile "Abrams sunt deja in Ucraina si se pregatesc sa ne intareasca brigazile", a precizat Zelenski pe Telegram, fara a oferi alte detalii, scrie Agerpres.Livrarea…

- Vicepresedinta americana Kamala Harris si-a asumat vineri un rol nou in prevenirea violentelor cu arme de foc, care ar putea sa-i dea mai multa vizibilitate inainte de alegerile din 2024, transmite AFP. Democrata in varsta de 58 de ani va superviza noul „Birou de preventie a violentei cu arme de foc”…

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, la Parlament, dupa ce a discutat cu premierul Marcel Ciolacu despre pachetul de masuri fiscal-bugetare pe care Guvernul intenționeaza sa-și asume raspunderea, ca din draft trebuie sa dispara obligatoriu cel puțin trei prevederi. Discuțiile au loc in…

- Cei mai mulți americani au susținut o reacție militara, iar in cele din urma, Bin Laden a fost ucis. Razboiul impotriva terorismului a continuat, insa la fel și atentatele. In dimineața zilei de 11 septembrie, doua avioane pline cu pasageri au lovit Turnurile World Trade Center din New York, al treilea…

- Moment important in razboiul din Ucraina. Incep antrenamentele piloților ucraineni pe avioanele F-16. Presedintele american Joe Biden a discutat joi cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski cu privire la pregatirea de catre SUA a pilotilor ucraineni, care va incepe in luna septembrie, a anuntat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, sambata, ca Rusia nu va putea sa inlocuiasca dreptul international cu teroare, cu crize sau cu orice fel de intimidare. „Ucraina va castiga acest razboi. Lumea va castiga acest razboi. Adevarul va castiga acest razboi”, a mentionat el.