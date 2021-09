Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Joe Biden, a emis vineri un ordin executiv in vederea declasificarii in urmatoarele sase luni a unor documente ale anchetei despre 11 septembrie 2001, un subiect sensibil pentru unele familii ale victimelor, noteaza AFP. Referindu-se la o "promisiune" din campania…

- Presedintele american Joe Biden l-a nominalizat pe avocatul american Mark Brzezinski - fiul unei foste mari personalitati a politicii externe americane, Zbigniew Brzezinski - in postul de ambasador al Statelor Unite in Polonia, in pofida opozitiei Varsoviei in presa poloneza, relateaza AFP.

- Presedintele american Joe Biden a anuntat miercuri "un ajutor umanitar nou de aproape 100 de milioane de dolari" pentru Liban, cerandu-le responsabililor politici libanezi "sa reformeze economia si sa combata coruptia", relateaza AFP. "Anunt astazi aproape 100 de milioane de dolari reprezentand…

- Președintele american Joe Biden a avertizat marți ca, daca Statele Unite vor intra intr-un „razboi adevarat” cu o „putere majora”, ar putea fi ca urmare a unui atac cibernetic asupra țarii, subliniind ca Washingtonul considera China și Rusia ca fiind amenințari din ce in ce mai mari, potrivit Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden a nominalizat luni opt procurori care, daca vor fi confirmati de Senat, urmeaza sa supervizeze cazurile legate de asaltul de la Capitoliu din 6 ianuarie, relateaza Reuters. Intre cei opt, Matthew Graves, fost procuror federal care lucreaza in prezent la firma de avocatura…

- Presedintele SUA, Joe Biden, o va desemna pe Jane Hartley in functia de ambasador in Regatul Unit, a relatat vineri cotidianul The Washington Post, informeaza Reuters. Hartley a fost ambasador in Franta. Postul de ambasador al SUA la Londra este una dintre cele mai prestigioase pozitii pe care un presedinte…

- Presedintele american Joe Biden a anuntat joi ca Statele Unite verifica daca dispun de ''capacitatile tehnologice'' necesare pentru restabilirea internetului mobil în Cuba, întrerupt dupa manifestatii istorice împotriva guvernului din insula, relateaza AFP și Agerpres.''Au…

- Guvernul Poloniei a criticat dur, vineri, refuzul presedintelui american, Joseph Biden, de a se intalni cu liderii tarilor central si est-europene in cursul turneului in Europa, denuntand pasivitatea Washingtonului fata de controversatul proiect al gazoductului Nord Stream 2. "Din nefericire,…