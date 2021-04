Stiri pe aceeasi tema

- „Nimeni nu are de castigat de pe urma faptului ca dezbaterile - care ar trebui tinute de istorici - sunt politizate de terti si devin un instrument de ingerinta in tara noastra”, a subliniat Recep Tayyip Erdogan intr-un mesaj adresat patriarhului armean din Istanbul.Turcia „nu are nicio lectie de primit…

- Presedintele SUA Joe Biden a recunoscut sambata genocidul armean sambata, devenind primul presedinte al Statelor Unite care a calificat astfel moartea a 1,5 milioane de armeni masacrati de Imperiul Otoman in 1915, relateaza AFP. In declaratia traditionala a Casei Albe difuzata cu ocazia zilei de comemorare,…

- Departamentul de Stat al SUA a evocat vineri un ''anunt'' asteptat sambata cu privire la ''genocidul armean'', ceea ce pare sa confirme ca presedintele american, Joe Biden, este pe cale sa recunoasca acest lucru, relateaza AFP. "In ceea ce priveste genocidul armean, va puteti astepta la un…

- Genocidul armean, recunoscut de peste 20 de tari si numerosi istorici, este contestat de Turcia.Presedintele american Joe Biden va recunoaste oficial genocidul armean in aceasta saptamana cu riscul deteriorarii relatiilor cu Turcia, a scris miercuri presa americana, noteaza AFP, citat de Agerpres .Un…

