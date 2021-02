Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Societatii Romane de Anestezie si Terapie Intensiva, Serban Bubenek, a subliniat luni in cadrul unei dezbateri necesitatea infiintarii unei directii de infrastructura tehnica formata din specialisti din mai multe domenii, care sa controleze lucrarile efectuate in spitale. "Trebuie sa…

- PSD a anunțat, in urma cu puțin timp, ca va depune o moțiune simpla la adresa ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Partidul il considera pe acesta vinovat de tragedia de la Spitalul ”Matei Balș”, acolo unde un incendiu a izbucnit la pavilionul cu bolnavi de Covid-19. Liderii PSD urmeaza sa anunțe…

- Președintele Societații Romane de Anestezie și Terapie Intensiva, prof. dr. Șerban Bubenek, a izbucnit la adresa celor care nu sunt de acord cu vaccinarea anticoronavirus. Bubenek spune ca romanii nu ar trebui sa ii asculte, ci ar trebui sa obțina informații din medii autorizate. Citește…

- Avocatul Poporul solicita ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, directorului STS, Ionel-Sorin Balan și coordonatorului campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, informații suplimentare referitoare la strategia de vaccinare impotriva coronavirusului. Printre altele, Renate Weber intreaba lucruri…

- Avocatul Poporului le cere ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu, directorului STS, Ionel-Sorin Balan, si coordonatorului campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghița, informații suplimentare referitoare la strategia de imunizare a populației impotriva COVID-19, transmite Agerpres. Printre solicitarile…

- ​​Consilierul general USR-PLUS si propunerea de viceprimar al Capitalei, Vlad Vociulescu, spune ca va discuta cu primarul general Nicușor Dan despre posibilitatea ca Bucureștiul sa fie plasat in carantina. „Aproape 10 mii de cazuri in ultimele șapte zile. Secțiile ATI sunt pline. Daca lucrurile continua…

- Președintele Iohannis a prezentat doar jumatatea plina a paharului. Capacitatea de terapie intensiva in Romania s-a imbunatațit sub aspect tehnic, din aprilie pana azi: de pilda, numarul de ventilatoare a sporit cu 70%, dar ATI nu inseamna doar echipamente, ci și oameni. 1.159 de medici ATI specialisti…

- Lucian Micu, managerul Spitalului Județean Piatra Neamț, susține ca acuzațiile care i se aduc cu privire la decizia de a muta secția ATI de la un etaj la altul in ziua in care a avut loc incendiul, sunt nefondate și ca astfel de practici sunt frecvente. “Nu este vorba de mutarea in secția noua, ci este…