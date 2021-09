Președintele Senatului, Anca Dragu (USR – PLUS): „Dialogul cu premierul Cîţu a fost iremediabil fracturat” Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat ca USR PLUS crede, in continuare, in actuala coalitie guvernamentala, dar dialogul cu premierul Florin Citu este „iremediabil fracturat”, motiv pentru care motiunea de cenzura depusa vineri, cu semnaturi “absolut legale, olografe”, trebuie sa isi urmeze cursul legal. „Putem continua dialogul cu PNL. Noi credem in aceasta coalitie. Din pacate, dialogul cu premierul Citu a fost iremediabil fracturat”, a afirmat Dragu, luni, la Antena 3. Ea a subliniat ca trebuie pusa in practica procedura pentru motiunea de cenzura. „Vineri, motiunea de cenzura a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

