Preşedintele sârb revendică victoria partidului său în alegerile parlamentare anticipate Presedintele sarb Aleksandar Vucic a revendicat duminica seara victoria partidului sau (SNS, dreapta nationalista) in alegerile parlamentare anticipate, din care ar urma sa iasa si mai puternic, cu cel putin 127 din cele 250 de locuri din Parlament, relateaza AFP si Reuters. „Vom avea o majoritate absoluta in Parlament cu 127 de locuri”, a declarat el increzator in cadrul unei conferinte de presa, pe baza procesarii a 76% din buletinele de vot. In legislatura precedenta, SNS (Partidul Progresist Sarb) a avut 120 de locuri. Alegerile parlamentare, al cincilea scrutin din 2012 incoace, au coincis… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

