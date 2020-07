Președintele sârb renunță la restricții după un val de proteste violente Președintele sarb, Aleksandar Vucic, a declarat miercuri ca ar putea fi evitata impunerea unei etape de carantina pentru combaterea reizbucnirii coronavirusului, dupa ce protestele au degenerat in violențe intre poliție și protestatarii furioși de la Belgrad, potrivit AFP. Zeci de polițiști și manifestanți au fost raniți in incidentele care s-au produs atunci cand mii de […] The post Președintele sarb renunța la restricții dupa un val de proteste violente appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cladirea parlamentului de la Belgrad a devenit marti seara tarziu scena unor ciocniri intre fortele de ordine si un grup de manifestanti care protestau impotriva reinstaurarii restrictiilor legate de noul coronavirus, relateaza AFP si dpa. Miercuri, politia a anuntat ca 23 de persoane au fost arestate…

- Presedintele american, Donald Trump, care nu a fost vazut niciodata cu masca in public, a afirmat miercuri ca nu ar avea “nicio problema” sa poarte una, reafirmandu-si in acelasi timp convingerea ca “la un moment dat” coronavirusul “va disparea”, scrie AFP, conform Agerpres.ro. “Nu as avea nicio problema.…

- Federatia Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR) sustine ca 70% dintre hotelierii si restaurantele de pe litoral vor da faliment daca acestea nu vor putea primi clienti din data de 15 iunie. Președintele FPTR, Mohammad Murad, l-a criticat pe Ludovic Orban spunand ca nu ar ști sa faca nimic aca nu…

- Intr-un aparent dezacord cu președintele Donald Trump, Secretarul Apararii, Mark T. Esper, a declarat miercuri ca nu crede ca starea actuala din orașele americane necesita desfașurarea de trupe active pentru a restabili ordinea. Declarația este facuta la doar doua zile dupa ce președintele Trump a declarat…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, considera ca epidemia de coronavirus se afla pe o panta in Romania, este controlabila și se pot pregati noi masuri de relaxare de la 15 iunie. Daca totul merge bine, in august ne-am putea intoarce la o viața de „cvasinormalitate”. Este momentul in care s-ar putea renunța…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca administrația de la Washington analizeaza numeroase propuneri legate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), inclusiv una care prevede finanțarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, potrivit Reuters. Intr-o postare pe Twitter,…

- Mii de persoane au protestat, in acest week-end, in doua țari vest-europene cu greutate, in contextul pandemiei de coronavirus, din cauza masurilor de restricție impuse de guverne. Daca in Romania, la București, au avut loc proteste de foarte mica amploare, in Germania și Franța, mii de oameni au iesit…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat duminica ridicarea interdictiei privind deplasarile in afara comunitatilor locale, odata cu inceperea relaxarii restrictiilor instituite pentru a preveni raspandirea noului coronavirus, care a provocat in Bulgaria 72 de decese de la inceputul epidemiei, potrivit…