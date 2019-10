Consumul anual de peste in Romania a crescut de la 4,5 - 5 kilograme pe locuitor inainte de 2013 la aproape 7 kilograme in prezent, dar acesta s-ar putea majora semnificativ daca se va face un management pentru limitarea speciilor de pasari invazive la nivelul intregii tari, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Marian Cuzdrioreanu, presedintele Organizatiei RO-FISH - Asociatia Procesatorilor, Importatorilor, Exportatorilor, Distribuitorilor si Comerciantilor de Peste din Romania.



"Daca inainte de 2013 romanii consumau in jur de 4,5-5 kilograme de peste, acum s-a ajuns la 6,5 - 7 kilograme.…