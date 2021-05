Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a vaccinat vineri cu serul produs impotriva coronavirusului dezvoltat de compania anglo-suedeza AstraZeneca. Dupa imunizare, Maia Sandu s-a aratat optimista in legatura cu programul de vaccinare al populației țarii și a apreciat ajutorul primit din partea…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit vineri prima doza din vaccinul anticoronavirus AstraZeneca la policlinica de stat din Chisinau, dupa ce a declarat anterior ca se va vaccina impotriva noului coronavirus atunci cand va fi sigura ca in Republica Moldova ajung suficiente doze pentru…

- Maia Sandu a spus ca a decis sa se vaccineze dupa ce a fost anuntata ca Romania va oferi Republicii Moldova alte cateva sute de mii de doze de vaccin, conform publicatiei mentionate. „Acum ca am primit aceasta veste minunata din partea Romaniei ca vom avea mai mult vaccin cred ca este momentul potrivit…

- Un nou lot de vaccinuri din partea Romaniei ajunge astazi in țara. Este vorba despre 100 mii doze de AstraZeneca. Despre asta a anunțat președinta Maia Sandu, dupa ce s-a vaccinat cu prima doza de AstraZeneca.

- Cetațenii Republicii Moldova se vor imuniza cu vaccin chinezesc. Un lot de vaccin Sinopharm donat de China a ajuns marți la Chișinau. Anunțul a fost facut de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu. „Este vorba de un lot de vaccin Sinopharm oferit de Republica Populara Chineza. Este incurajator…

- Un anunț in acest sens a fost postat pe pagina de Facebok și de președintele Maia Sandu. "Azi a fost administrat primul vaccin in Republica Moldova. Este o zi importanta pentru noi toți - astazi prinde viața speranța ca, dupa lucratorii din prima linie, vom reuși sa vaccinam cat mai mulți cetațeni și…

- CHIȘINAU, 1 mar - Sputnik. Igor Dodon a declarat ca vaccinul „Sputnik V” din Federația Rusa ar putea ajunge in Republica Moldova in curand. „Chiar in aceste ore se muncește foarte mult ca acest vaccin sa ajunga poate chiar saptamana asta sau saptamana viitoare”, a spus președintele PSRM. El…