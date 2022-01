Stiri pe aceeasi tema

- Certificatul verde la locul de munca are șanse minime sa fie introdus in Romania, lasa de ințeles Marcel Ciolacu, președinte al PSD. Șeful Camerei Deputaților a explicat ca intre PSD, PNL și UDMR inca nu exista un consens la certificatul verde pentru orice activitate, iar PSD nu este de acord…

- Coalitia trebuie sa gaseasca o solutie care sa nu amplifice nervozitatea din societate pe tema certificatului verde Covid la locul de munca, a declarat, vineri, la RFI, vicepremierul Kelemen Hunor. Potrivit președintelui UDMR, solutia trebuie sa respecte atat cerintele medicale, cat si Constitutia.…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu a declarat, luni, ca in cadrul intalnirii coalitiei se va discuta despre proiectul certificatului verde, si modul in care va fi inaintat in Parlament, el precizand ca este nevoie ca aceasta lege sa fie adoptata pana la finalul anului. „Astazi o sa avem o discuție și…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica, la finalul ultimelor negocieri pentru formarea guvernului ca PSD va decide luni dimineata, cu o ora sau doua inainte de consultarile de la Cotroceni, varianta pe care o va sustine. “Joi vom avea guvern”, a precizat Ciolacu. “Eu nu stiu ce a spus…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat, vineri, ca, in cazul in care UDMR va iesi din coalitie, atunci si PSD va face la fel, deoarece mandatul sau este de a forma o alianta de guvernare PNL-PSD-UDMR si minoritati. “Vrem ca, pana joi, Romania sa aiba un Guvern”, a subliniat Ciolacu. “Sunt normale…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri dimineața, inaintea urmatoarei runde de negocieri cu PNL și UDMR pentru formarea unui nou guvern, ca social-democrații vor veni cu propunere de premier și vor cere ca, in mecanismul rotației, PSD sa aiba prima tragere la funcția de premier. Ciolacu…

- Presedintele PSD Marcel Ciolacu a declarat, marti dimineața, la sediul PSD, ca la ora 13.00 va avea loc, la Parlament, o noua intalnire a liderilor celor trei partide, PNL, PSD si UDMR, pentru finalizarea negocierilor pe programul de guvernare. Despre discutiile privind premierul, Ciolacu a spus doar…

- PSD va vota proiectul de lege aflat in dezbatere finala la Camera Deputaților, anunța Marcel Ciolacu, care susține ca certificatul verde, in contextul european, este o prioritate si pentru romani. “Cred ca certificatul verde, in contextul european, este o prioritate si pentru romani. L-am urmarit si…