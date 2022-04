Stiri pe aceeasi tema

Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de la putere din Polonia, a acuzat Rusia ca se afla in spatele tragediei aviatice de la Smolensk, in urma careia presedintele Lech Kaczynski, și mai mulți inalți demnitari polonezi au murit, in 2010. Acesta a dat asigurari ca va prezenta dovezi „foarte curand",…

Liderul partidului polonez de guvernamant, Jaroslaw Kaczynski, a criticat vineri pozitia premierului ungar Viktor Orban fata de razboiul din Ucraina si a estimat ca din acest motiv Polonia ″va trebui sa-si reconsidere relatiile cu Ungaria″⁣.

Șansele sunt ușor in favoarea premierului naționalist al Ungariei, Viktor Orban, unul dintre cei mai longevivi lideri din Europa, de a-și prelungi guvernarea de 12 ani in alegerile parlamentare de duminica, ajutat de controlul ferm al guvernul asupra presei de stat, scrie Reuters. Razboiul din Ucraina…

Rusia atrage din nou atenția ca va livra gaze naturale doar cu plata in ruble, potrivit declarațiilor purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Vladimir Putin a anuntat, zilele trecute, ca Rusia nu va accepta plati pentru gaze naturale și petrol in dolari sau euro, primind doar ruble din…

Presedintele rus Vladimir Putin a acuzat vineri Occidentul ca vrea „sa anuleze cultura rusa", evocand scriitori si muzicieni ca Ceaikovski, Sostakovici si Rahmaninov, relateaza AFP.Putin a amintit ca și scriitoarea JK Rowling a fost interzisa de Occident - „anulata" „doar pentru ca nu a fost de acord…