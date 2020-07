Stiri pe aceeasi tema

- Rezultatele finale ale primului tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Polonia confirma ca in marea finala din 12 iulie se vor intalni actualul șef al statului, conservatorul Andrzej Duda, și primarul liberal al Varșoviei, Rafal Trzaskowski. Va fi o alegere intre o Polonie autoritara și una…

- Presedintele în exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, a câstigat cu 43,5% primul tur al alegerilor prezidentiale de la sfârsitul saptamânii trecute, conform rezultatelor oficiale finale facute publice marti de Comisia Electorala, scrie Agerpres, citând DPA. În turul…

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, a castigat cu 43,5% primul tur al alegerilor prezidentiale de la sfarsitul saptamanii trecute, conform rezultatelor oficiale finale facute publice marti de Comisia Electorala, relateaza DPA. In turul al doilea, care va avea loc la 12 iulie, Duda se…

- Presedintele conservator in exercitiu Andrzej Duda a iesit invingator in primul tur al alegerilor prezidentiale de duminica din Polonia si se va confrunta cu candidatul liberal Rafal Trzaskowski intr-un al doilea tur de scrutin la 12 iulie, conform rezultatelor aproape complete publicate de Comisia…

- Presedintele în exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc în turul întâi al alegerile prezidentiale care au avut loc duminica în tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, scrie Agerpres citând DPA.În turul al doilea,…

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc in alegerile prezidentiale care au avut loc duminica in tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, citat de dpa.In turul al doilea, Andrzej Duda il va infrunta pe candidatul liberal si primar al Varsoviei,…

- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, s-a clasat pe primul loc in alegerile prezidentiale care au avut loc duminica in tara, cu 41,8% din voturi, potrivit unui sondaj Ipsos, citat de dpa. In turul al doilea, Andrzej Duda il va infrunta pe candidatul liberal si primar al…

- Primarul Varsoviei, Rafal Trzaskowski, a declarat marti ca a strans 1,6 milioane de semnaturi in sprijinul candidaturii sale in alegerile prezidentiale din 28 iunie, informeaza dpa potrivit Agerpres. Sunt necesare cel putin 100.000 de semnaturi pentru ca o persoana sa fie acceptata de Comisia Electorala…