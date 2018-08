Presedintele polonez Andrzej Duda s-a opus joi prin veto unei reforme a modului de scrutin care interzice practic accesul partidelor mici din Polonia in Parlamentul European, relateaza AFP.



"Refuz sa semnez aceasta lege si o trimit inapoi in Dieta (camera inferioara a Parlamentului polonez) pentru a fi reexaminata", a declarat seful statului polonez intr-o alocutiune televizata.



Reforma "ar insemna ca o proportie foarte mare a cetatenilor nu ar fi reprezentata in Parlamentul European", a mai spus Andrzej Duda.



Reforma respectiva, dorita de Partidul Lege si Justitie…