- Presedintele in exercitiu al Poloniei, Andrzej Duda, a castigat cu 43,5% primul tur al alegerilor prezidentiale de la sfarsitul saptamanii trecute, conform rezultatelor oficiale finale facute publice marti de Comisia Electorala, relateaza DPA. In turul al doilea, care va avea loc la 12 iulie, Duda se…

- Anunțul președintelui Trump a avut loc miercuri, 24 iunie, in contextul vizitei la Casa Alba a președintelui Poloniei, Andrzej Duda. Președintele american a anunțat oficial transferarea unei parți din trupele americane aflate in Germania, catre Polonia. Presa americana, și nu numai, a apreciat gestul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat transferul unor trupe din Germania in Polonia - un gest puternic in favoarea omologului sau polonez Andrzej Duda, cu patru zile inaintea unui scrutin riscant pentru acesta, in care liderul nationalist polonez candideaza la al doilea mandat, relateaza AFP,…

- Trupe americane vor fi transferate din Germania în Polonia, a anunțat miercuri Donald Trump când l-a primit pe omologul sau polonez Andrzej Duda la Casa Alba, fara a oferi alte detalii, relateaza AFP. Polonezii ”ne-au întrebat daca vom trimite soldați suplimentari. (...)…

- Prezenta trupelor americane in Germania este ”importanta” pentru securitatea americana si europeana, a subliniat ministrul german de Externe Heiko Maas marti, la o zi dupa ce Donald Trump a anuntat ca vrea sa reduca puternic aceasta prezenta militara, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Noi credem…

- Ministrul sanatații din Germania a declarat ca președintele SUA, Donald Trump, ”are dreptate” când spune ca Organizația Mondiala a Sanatații trebuie sa sufere reforme majore.Jens Spahn a recunoscut într-un interviu pentru Financial Times ca liderul de la Casa Alba nu…

- Intr-un interviu acordat duminica publicatiei Financial Times, ministrul sanatatii Jens Spahn a declarat ca presedintele Donald Trump, care a amenintat sa puna capat definitiv finantarii OMS daca aceasta organizatie nu face schimbari majore, "are dreptate". "Trebuie sa ne dam seama exact unde se duc…

- Presedintele polonez Andrzej Duda, care candideaza pentru un al doilea mandat, a primit marti sustinerea sindicatului Solidaritatea, apropiat de conservatorii aflati la putere, cu care a semnat un "acord-program", informeaza AFP. Alegerile prezidentiale ar putea avea loc in Polonia duminica viitoare,…