Președintele PNL București Hubert Thuma vine cu suflu nou și cu soluții pentru Capitală Noul președinte interimar al PNL București, Hubert Thuma, este increzator ca va gasi soluții la problemele acute ale Capitalei. Venit la conducerea liberala a Bucureștiului dupa o lunga perioada de apatie, Hubert Thuma aduce un suflu nou și o doza necesara de entuziasm. In cadrul Biroului Politic Național al PNL s-a stabilit ca in perioada urmatoare, pana la maximum 90 de zile, in locul lui Ciprian Ciucu care a demisionat, sa preia conducerea interimara, sa pregateasca și sa desfașoare alegerile la nivelul filialei București, Hubert Thuma. Noul președinte interimar al PNL București se arata increzator… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

