- Prima referire la Schengen in Consiliul European de joi a fost facuta de presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, in interventia sa de la inceputul reuniunii care se desfasoara la Bruxelles, aceasta exprimandu-si dezamagirea fata votul dat in Consiliul Justitie si Afaceri Interne, potrivit…

- Austria a anunțat, marți, 5 condiții pentru a debloca votul pentru aderarea Romaniei la Schengen. Marți are loc la Bruxelles o ședința a Parlamentului European, in care europarlamentarii romani au cerut sa se discute votul dat de Austria impotriva țarii noastre. Discuția este prezidata de Roberta Metsola,…

- Parlamentul European se intrunește la Strasbourg in aceasta saptamana, și nu se știe, deocamdata, daca va exista și o dezbatere pe tema Schengen, a transmis corespondentul TVR la Bruxelles, Lucian Pirvoiu.

- Locul Romaniei este in Schengen, a scris miercuri, pe Twitter, presedintele Parlamentului European, Roberta Metsola, dupa intrevederea avuta la Bruxelles cu prim-ministrul Nicolae Ciuca. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Prim ministrul Nicolae Ionel Ciuca, aflat intr o vizita de lucru la Bruxelles, a avut o intrevedere cu noua presedinta a Parlamentului European, Roberta Metsola, cu care a abordat subiecte legate de aderarea Romaniei la Spatiul Schengen, raspunsul Uniunii Europene la agresiunea militara a Rusiei asupra…

- Parlamentului European, Roberta Metsola, l-a primit, miercuri, la sediul Legislativului UE, pe premierul Nicolae Ciuca, in cadrul unei vizite pe care o efectueaza șeful Executivului roman la Bruxelles.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat informația Libertatea potrivit careia la ședința de marți seara, 25 octombrie, de la Vila Lac, cu premierul Nicolae Ciuca, s-a convenit sa se elimine anumite proiecte prinse in PNRR si a adaugat ca in acest context spera „sa prindem pentru agricultura, pentru…

- Roberta Metsola: Romania merita sa fie primita in spatiul Schengen Foto: Arhiva. Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a condamnat declaratiile la adresa României care au fost rostite saptamâna trecuta în plenul legislativului de la Bruxelles. Într-un…