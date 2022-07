Presedintele organizatiei municipale PSD Iasi, Bogdan Balaniscu, secretar de stat in Ministerul Mediului, a evidentiat, duminica, intr-o conferinta de presa, importanta rezolvarii problemei traficului urban si metropolitan si a aprobarii unui Planul Urbanistic General pentru oras. „Iasiul nu are rezolvata, dupa atatia ani de zile, problema de trafic. Vedem doar machete, doar idei, doar planuri, dar lucruri concrete inca nu vedem dupa atatia ani de zile. Iesenii au nevoie de solutii. Ei vor sa se duca la serviciu fara sa petreaca o ora sau mai mult in trafic, chiar daca distanta este foarte mica.…