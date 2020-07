Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat vineri ca nevoia de a purta mereu o masca in public nu a fost dovedita stiintific, la o zi dupa ce acest stat a inregistrat un nou record zilnic de cazuri de coronavirus, relateaza dpa. Lopez Obrador a spus ca medicii i-au spus ca "nu trebuie sa port o masca daca pastrez o distanta sanatoasa, iar in locurile unde este necesara sau este regula, ca sa nu spun obligatorie, acolo o port". "In avion ti se cere sa o porti si am purtat-o", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa in statul Oaxaca, la care nu a purtat o masca. Mexicul,…