Președintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a postat pe conturile sale de socializare o fotografie despre care a afirmat ca arata un "alux" din folclorul antic, noteaza The Telegraph.

Garda Nationala a Ucrainei a postat pe Twitter o fotografie facuta intr-o padure, in care se ascunde si un lunetist. "Sa vedem daca sunteti atenti. Gasiti lunetistul!", este comentariul care insoteste fotografia, alaturi de alte trei imagini luate din alte unghiuri. In fotografii apare cel putin un…

Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a declarat miercuri ca este "deschis dialogului" cu companiile canadiene in dezacord cu politica sa si, in special, cu reforma sectorului energetic care pretinde ca intareste ponderea statului in productia de electricitate, noteaza AFP, citat de…

Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador ii cere omologului sau american Joe Biden "sa termine cu uitarea, abandonul si dispretul fata de America Latina si Caraibele", relateaza AFP.

Președintele american Joe Biden și omologul sau mexican, președintele Andres Manuel Lopez Obrador, s-au intalnit luni (9 ianuarie) la Palatul Național din Mexic pentru a face progrese in ceea ce privește consolidarea integrarii economice, combaterea cartelurilor de droguri și gestionarea imigrației,…

Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a declarat vineri ca relatiile cu Spania vor continua sa fie "intr-o pauza" pana cand Madridul va adopta "o atitudine respectuoasa", transmite AFP, citat de Agerpres.

Presedintele Mexicului, Andres Manuel Lopez Obrador, a condamnat tentativa de asasinat impotriva unuia dintre cei mai cunoscuti jurnalisti de televiziune din Mexic si critic dur al presedintelui Lopez Obrador, informeaza BBC, citat de Rador.

Boxerul mexican Saul ''Canelo'' Alvarez i-a prezentat scuze, miercuri, lui Lionel Messi, dupa mesajul sau de amenintare adresat starului selectionatei de fotbal a Argentinei, postat duminica trecuta pe Twitter, informeaza AFP, potrivit Agerpres."M-am lasat purtat de pasiunea si dragostea pe care o simt…