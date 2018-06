Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Macedoniei, Gjorge Ivanov, a refuzat marti sa semneze acordul in vederea schimbarii numelui tarii, care ar rezolva disputa cu Grecia, calificandu-l drept "act criminal" care incalca textul Constitutiei, informeaza Reuters, preia Agerpres.Luna aceasta, ministrii de externe grec…

- Presedintele Macedoniei, Gjorge Ivanov, a refuzat marti sa semneze acordul in vederea schimbarii numelui tarii, care ar rezolva disputa cu Grecia, calificandu-l drept "act criminal" care incalca textul Constitutiei, informeaza Reuters. Luna aceasta, ministrii de externe grec si macedonean au convenit…

- Grecia si Macedonia au ajuns la un acord pentru schimbarea numelui fostei republici iugoslave, deschizand astfel drumul catre aderarea Macedoniei la Uniunea Europeana si NATO, dar cu toate acestea, acordul semnat duminica a fost intampinat cu proteste in ambele tari, scrie News.ro, citand The Guardian.

- Ministrii de externe de la Atena si Skopje, Nikos Kotzias si Nikola Dimitrov, au semnat duminica, in localitatea de frontiera Prespes, in Grecia, acordul ce prevede schimbarea numelui actualei Foste Republici Iugoslave a Macedoniei in Macedonia de Nord. Acum Skopje are calea deschisa pentru aderarea…

- Presedintele Macedoniei, Gorge Ivanov, a declarat ca va refuza sa aprobe acordul "daunator" privind schimbarea numelui fostei republici iugoslave in "Republica Macedonia de Nord", relateaza site-ul agentiei Dpa. "Acordul reprezinta o intelegere a premierului Zoran Zaev si ministrului de…

- Presedintele macedonean Gjorge Ivanov a declarat ca nu va semna o intelegere cu Grecia prin care tara sa s-ar redenumi Republica Macedonia de Nord. Ivanov sustine ca nu va semna acordul pentru ca sunt incluse prea multe concesii fata de Grecia. Cele doua tari au ajuns la un acord marti pentru a opri…

- Presedintele macedonean Gjorge Ivanov a declarat miercuri ca nu va semna acordul privind schimbarea numelui tarii in Republica Macedonia de Nord, la care s-a ajuns cu Grecia la nivel de prim-ministri, informeaza Reuters. Premierul macedonean, Zoran Zaev, si omologul sau grec, Alexis Tsipras,…

- Ivanov sustine ca nu va semna acordul pentru ca sunt incluse prea multe concesii fata de Grecia, scrie news.ro. Cele doua tari au ajuns la un acord marti pentru a opri o disputa veche de mai multe decenii. Atena sustine ca fosta republica iugoslava nu poate folosi numele Macedonia, deoarece…