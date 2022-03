Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, l-a atentionat luni pe secretarul american de stat Antony Blinken ca un esec in oprirea agresiunii declanșate de președintele rus Vladimir Putin in Ucraina ar duce la un conflict global.

- Tribunalul de la Haga a inceput, luni, 7 martie, 2022, audierile in procesul impotriva Rusiei. Procesul a inceput dupa ce Ucraina a depus plangere impotriva Rusiei. Ucraina acuza Rusia ca a comis crime de razboi pe teritoriul ei. Rusia este reprezentata la acest proces de o echipa de avocați. Totuși,…

- Procesul de trecere a frontierei moldo-ucrainene prin punctul de trecere comun Palanca-Maiaki-Udobnoe a fost facilitat. Anunțul a fost facut de catre șeful Poliției de Frontiera, Rosian Vasiloi.

- „Polonia va sprijini Ucraina in procesul de aderare la UE”, a scris Zbigniew Rau pe Twitter.Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni ca a semnat o cerere oficiala de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana.Zelenski a cerut Uniunii Europene sa permita aderarea imediata a Ucrainei printr-o…

- “Mama, scoate-ma de aici! Omoram oameni nevinovați”, este apelul facut de unul dintre soldații ruși, care s-ar fi predat de bunavoie armatei ucrainene. Imagini cu tanarul prizonier, dar și cu alți militari trimiși sa invadeze țara vecina, au fost facute de Serviciul de securitate al Ucrainei. Serviciul…

- Din primele informatii furnizate de autoritatile ucrainene, cel putin 40 de militari si aproximativ zece civili ucraineni au fost ucisi in primele ore ale atacurilor armatei ruse in Ucraina.Aceste pierderi umane au fost cauzate in primul val de lovituri cu rachete.Un al doilea val de atacuri cu rachete…

- Presedintii Ucrainei, Volodimir Zelenski, Poloniei, Andrej Duda, si Lituaniei, Gitanas Nauseda, se vor intalni luni la un summit la Kiev pentru a aborda chestiuni de securitate si cooperare regionala in contextul tensiunilor generate de concentrarea de trupe ruse in apropierea frontierelor ucrainene,…