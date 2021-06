Preşedintele Lituaniei atrage atenţia asupra ameninţării reprezentate de Belarusul vecin Sistemele de aparare ale Lituaniei trebuie intarite in contextul amenintarii tot mai mari pe care o reprezinta Belarusul vecin, a declarat marti presedintele lituanian Gitanas Nauseda, cu mai putin de o saptamana pana la un summit al NATO, relateaza DPA. "Dincolo de granitele estice ale Lituaniei exista un spatiu instabil unde sunt incalcate drepturile omului si regulile lumii libere, unde dictatorii iau rolul de teroristi si deturneaza avioane cu pasageri si unde securitatea granitelor si cea nucleara devin un instrument de santaj", a spus Nauseda, a carui tara este membra a UE si NATO. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

